Usa-Nigeria: firmato accordo bilaterale su beni culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Nigeria, Mary Beth Leonard, e il ministro dell'Informazione e della Cultura, Lai Mohammed, hanno firmato un accordo bilaterale sui beni culturali in una cerimonia ad Abuja alla presenza di membri del governo nigeriano e della Missione degli Stati Uniti. Lo rende noto il dipartimento di Stato. “Questo accordo rafforzerà la nostra forte cooperazione nella conservazione dei siti culturali e delle collezioni museali nigeriane attraverso il Fondo degli ambasciatori degli Stati Uniti per la conservazione culturale”, spiega la relativa nota ufficiale. Negli ultimi dieci anni, gli Stati Uniti hanno collaborato con il governo nigeriano e le istituzioni statali per finanziare progetti per un totale di oltre un milione di dollari per rafforzare la capacità di gestione del patrimonio culturale della Nigeria.(Nys)