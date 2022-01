Siria: sei civili morti e 30 feriti in bombardamento ad Afrin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei civili, tra cui due bambini, sono morti e 30 sono rimasti feriti in un bombardamento nella città di Afrin, nel nord-est della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo quanto riferito dalla Ong, il bilancio dei morti è destinato a salire in quanto molti feriti sono in gravi condizioni. Gli attivisti di Sohr hanno inoltre evidenziato che i razzi provenivano dalle forze turche ed erano diretti verso i villaggi di Alqamiya e Maranaz, dove sono schierate le forze governative siriane e le milizie curde.(Res)