Libano: premier Miqati convoca Consiglio dei ministri lunedì dopo tre mesi di pausa

- Il primo ministro del Libano Najib Miqati ha convocato il Consiglio dei ministri per il prossimo lunedì 24 gennaio alle ore 9:00 (ora locale) presso il palazzo Baabda, dopo tre mesi di blocco dei lavori dovuto al boicottaggio da parte dei partiti sciiti Amal ed Hezbollah. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale la riunione ministeriale discuterà in particolare progetti volti a erogare aiuti temporanei ai dipendenti pubblici, rivalutare gli stipendi degli insegnanti a contratto nelle scuole e nominare un comitato nazionale anticorruzione. In cima all'agenda dei lavori vi sarà l'esame sulla legge di bilancio 2022, che, secondo fonti ministeriali dovrebbe essere pronta già venerdì 21 gennaio. L'approvazione della finanziaria rappresenta un passo in avanti per sbloccare i colloqui preparatori con il Fondo monetario internazionale, attesi alla fine di gennaio, secondo i media internazionali. L'annuncio dell'incontro era già stato anticipato dal ministro dell'Economia Amin Salam lo scorso 18 gennaio. (segue) (Lib)