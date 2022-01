Libano: ambasciatrice Bombardiere conferisce medaglia onorifica a May El Khalil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stasera, a Villa Italia, l’ambasciatrice Nicoletta Bombardiere ha conferito l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine della stella d’Italia a May El Khalil, fondatrice e presidente della maratona di Beirut, in riconoscimento del suo contributo allo sviluppo e alla promozione dello sport come strumento di prosperità e resilienza della società libanese. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'ambasciata d'Italia in Libano. May El Khalil incarna un modello di impegno e di perseveranza. Ha potuto, attraverso lo sport, creare opportunità per le generazioni più giovani e raggiungere le diverse comunità in Libano. Una storia di successo professionale, coraggio personale e impegno pubblico. Per l'occasione, l’ambasciatrice Bombardiere ha affermato che “lo sport non è solo uno strumento di salute fisica, ma anche di benessere mentale, educazione morale e riconciliazione nazionale”.(Com)