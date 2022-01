Germania-Usa: Blinken ricevuto da Scholz, focus su Russia, Cina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è stato ricevuto a Berlino dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il quale ha riaffermato "il comune impegno a rafforzare il partenariato tra i due Paesi e l'importanza dei legami transatlantici per la sicurezza e la prosperità globale". Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. Il cancelliere e il segretario hanno ribadito il fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e l'impegno condiviso a imporre "dure conseguenze e costi alti" alla Russia in caso di escalation militare. I due hanno anche discusso delle sfide poste dalla Cina e della necessità di raggiungere un accordo a Vienna per tornare alla piena attuazione del Piano d'azione globale congiunto (Jpcoa) sul nucleare iraniano. (Res)