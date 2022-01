Argentina: governo su debito Fmi, attuale programma non consente prosieguo programmi sociali (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la "valutazione ex-post" (Epe) effettuata dallo stesso Fmi il prestito Stand-by concesso al governo di Macri ha in buona parte disatteso gli obiettivi preposti, sia per alcune incertezze nella valutazione dello stesso organismo, che per errori o carenze del governo argentino. Il documento, stilato d'ufficio da un esperto indipendente dell'organizzazione multilaterale di credito, non incide direttamente sul prosieguo delle trattative ma consegna al presidente Alberto Fernandez nuovi argomenti polemici tanto verso il finanziamento in sé, considerato una zavorra sulla crescita del Paese, tanto verso le precedenti forze di governo, oggi all'opposizione, che hanno avallato il finanziamento. Temi cruciali, considerato che sono state proprio le opposizioni, la settimana scorsa, a bocciare la legge di Bilancio 2022, strumento che l'Fmi aveva chiesto come condizione utile per poter procedere con il negoziato. (segue) (Abu)