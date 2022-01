Quirinale: Crippa (M5s), serve nome trasversale, non escludere ipotesi Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo il vertice del centrosinistra, col presidente Conte abbiamo incontrato Salvini per provare a lavorare a una ipotesi di un profilo istituzionale per il Quirinale che possa ricevere consensi oltre gli steccati”. Lo ha dichiarato il capogruppo alla Camera del Movimento 5 stelle, Davide Crippa, nel corso della trasmissione "Zapping", su Radio 1. Quanto a Draghi "per noi oggi, il vero problema ma soprattutto quello dei cittadini, è come affrontare le emergenze legate alla pandemia, le urgenze del Pnrr a cui si aggiungono i rincari dell’energia. Come diamo risposte ai cittadini? Cambiando tutto dall’oggi al domani e lasciando aperto il cantiere per tre, quattro mesi? E quali garanzie darebbe un nuovo premier? Faccio un esempio: noi - aggiunge - abbiamo chiesto uno scostamento di bilancio per dare nuovi ristori, se cambia il governo tra dieci giorni, quando lo faremo questo scostamento? O come interverremo per abbassare i costi delle bollette per le famiglie e le imprese? Ci servono risposte chiare”. Quanto alla rielezione del presidente Mattarella, Crippa ha aggiunto: "Considerato lo stato di emergenza che stiamo vivendo, nel caso in cui ci fosse una convergenza di tante forze politiche, sarebbe una ipotesi da tenere in considerazione”.(Rin)