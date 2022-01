Usa: Senato verso discussione legge antitrust per colossi tecnologia e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un disegno di legge antitrust bipartisan che prende particolarmente di mira alcune pratiche anticoncorrenziali delle principali piattaforme tecnologiche statunitensi arriverà presto all'aula del Senato per discutere il provvedimento, dopo che la commissione Giustizia della camera alta del Congresso ha votato oggi a favore della legislazione. Lo scrive il sito “Axios”, sottolineando che il voto di oggi avvicina il disegno di legge alla scrivania del presidente Joe Biden. Qualora approvata, la legislazione segnerebbe un duro colpo per i colossi tecnologici della Silicon Valley, che potrebbero dover cambiare completamente il modo in cui operano. Il disegno di legge, denominato American Innovation and Choice Online Act è passato in commissione con 16 voti a favore e sei contrari e andrebbe a vietare alle piattaforme digitali di favorire i propri servizi in modo anticoncorrenziale, cosa di cui le aziende tecnologiche minori hanno accusato imprese come Apple, Google, Amazon e Meta. (segue) (Nys)