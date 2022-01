Bielorussia: giustizia Usa accusa di cospirazione autori dirottamento volo Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri di Manhattan, New York, hanno accusato quattro funzionari del governo della Bielorussia di cospirazione, in relazione al dirottamento e all'atterraggio forzato a Minsk di un aereo di linea della Ryanair, manovra che ha portato all'arresto del giornalista e dissidente Roman Protasevich a maggio dello scorso anno. Lo scrive il "New York Times", precisando che l’imputazione è contenuta nell’atto d'accusa depositato presso il tribunale distrettuale. In risposta alla presunta minaccia di una bomba a bordo del velivolo, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha disposto l’invio di un aereo da combattimento per intercettare il Boeing 737-800 della Ryanair che trasportava 170 passeggeri dalla capitale greca Atene a Vilnius, in Lituania. Il sequestro dell’aereo il 23 maggio dello scorso anno ha suscitato indignazione internazionale. L’allarme bomba, scrive ancora il “Nyt” citando l’atto di accusa, si è poi rivelato falso e orchestrato da alti funzionari bielorussi che stavano cercando di trattenere Protasevich a Minsk. La mossa delle autorità bielorusse è stata vista come indicatore di quanto lontano Lukashenko fosse disposto a spingersi per reprimere il dissenso nel suo paese.(Nys)