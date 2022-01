Usa: cala pressione su ospedali Covid, arretra la variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali statunitensi in alcuni distretti particolarmente colpiti dalla variante Omicron del Covid-19 - come New York e Washington Dc -affermano che la pressione sui reparti specializzati sta iniziando ad allentarsi, un fatto che lascia presagire un rallentamento della diffusione della mutazione. Lo scrive il "Wall Street Journal" precisando che, sebbene questi miglioramenti seguano il calo dei nuovi casi di Covid-19 in alcune parti degli Stati Uniti, le autorità sostengono che Omicron non ha ancora raggiunto il picco a livello nazionale e che gli ospedali di tutto il paese rimangono sotto significativa pressione. Ciononostante, ci sono anche prove crescenti che i picchi di Omicron - sebbene esplosivi - possono essere di breve durata. "Siamo davvero in una fase di recessione", ha affermato Terry Fairbanks, esponente di MedStar Health, un conglomerato ospedaliero dell'area di Washington Dc che aveva circa 700 pazienti Covid-19 fino a mercoledì 19 gennaio. Il picco, spiega Fairbanks, è stato di 980 ricoveri il 10 gennaio. "Abbiamo aspettato alcuni giorni prima di sperare in questo, ma penso che ora possiamo parlare di tendenza", ha detto il dottor Fairbanks.(Nys)