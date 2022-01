Francia: Covid, Castex presenta calendario per uscita da restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro francese Jean Castex ha presentato durante una conferenza stampa il calendario previsto dal governo per l'uscita dalle restrizioni anti-coronavirus. "Alleggeriremo le misure in vigore in due tappe che interverranno il 2 e poi il 16 febbraio", ha detto il premier. Dal 2 febbraio le mascherine non saranno più obbligatorie all'aperto, il telelavoro non sarà più obbligatorio ma solo raccomandato e giungeranno al termine i limiti per accedere nei luoghi pubblici. Dal 16 febbraio riapriranno le discoteche, mentre nei bar si potrà ricominciare a consumare in piedi. "Aggiungo che potremo anche prevedere, al ritorno delle vacanze scolastiche di febbraio, un alleggerimento del protocollo scolastico sul ritiro della mascherina per gli studenti nelle scuole elementari", ha detto il premier.(Frp)