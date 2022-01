Fiumicino: Corte dei conti condanna sindaco a risarcire Comune, Montino "farò ricorso" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco, "come ho già avuto modo di spiegare diverso tempo fa-scrive anche Montino-, non ha, e non deve avere, il compito di individuare prestatori d’opera, siano esse imprese o singoli professionisti. Una scelta che è precisa prerogativa e competenza dei dirigenti delle diverse aree. Il sindaco, in questo caso, firma la sola rappresentanza legale, ma non indica in alcun modo chi deve svolgere la prestazione professionale. Prova ne sia il fatto che proprio la Corte dei conti del Lazio, nel 2017, ha condannato l’ex sindaco di Roma perché si era personalmente occupato di individuare e nominare avvocati per difendere il Comune. Ho dato mandato ai miei legali di fare ricorso al terzo grado di giustizia nella convinzione che la mia posizione si chiarirà definitivamente nel modo migliore". (Com)