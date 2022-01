© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadrto dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia,COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa online di presentazione delle iniziative organizzate per il Giorno della memoria, insieme alla senatrice a vita, Liliana Segre, presidente onorario del Comitato Pietre d'Inciampo, e al presidente del Municipio 2, Simone Locatellidiretta streaming (ore 12:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'incontro con Don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità.Centro Culturale San Fedele, piazza San Fedele, 4 (ore 17:30)CITTÀ METROPOLITANAIncontro con la stampa dei Presidenti di tutte le Province di Lombardia insieme al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per illustrare le strategie e i progetti dei territori relativamente al Pnrr e i risultati dell'elezione del nuovo Presidente regionale dell'Upl (Unione Province Lombarde). Sono presenti con il Presidente Upl uscente Vittorio Poma, i presidenti delle Province Lombarde, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'assessore regionale a enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori, la vice sindaca della Città Metropolitana di Milano, Michela Palestra.Citta Metropolitana di Milano, Sala consilio,via Vivaio, 1 (ore 12:30)VARIELega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con l’Italia e la Lista civica Buccirinasco presentano il proprio candidato sindaco per Buccinasco (Mi).via Tiziano, piazzale antistante la scuola Laura Conti, Buccinasco/Mi (ore 11:30)MONZAIn occasione della Giornata della memoria la Provincia di Monza e Brianza, con il Comitato Pietre di inciampo, organizza la cerimonia di posa della pietra di inciampo davanti alla propria sede in memoria di tutte le deportate e i deportati della Brianza. Durante la cerimonia sono consegnate 30 nuove pietre di inciampo ai sindaci del territorio per le cerimonie di posa nei Comuni che hanno aderito al Comitato.Via Grigna, 13 (ore 10:30)L'assessore comunale all’ambiente Martina Sassoli e i rappresentanti di Impresa Sangalli presentano il Cam – Centro ambientale mobile. Due classi delle scuole primarie di Monza saranno i protagonisti di una breve dimostrazione sulla corretta gestione dei rifiuti.Piazza Roma (ore 10:30)(Rem)