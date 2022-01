© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pre-report del ministero della Sanità e dell’Istituto superiore di Sanità sulla situazione Covid porta il Piemonte vicino alla zona arancione. A pesare sono i posti occupati nei reparti ordinari, ora al 30,3 per cento: 0,3 punti percentuali sopra la soglia prevista per la permanenza in zona gialla. La valutazione definitiva verrà fatta dal Ministero nella giornata di domani. (Rpi)