Olimpiadi 2026: Mascaretti (Fd’I), atto dovuto che Milano stanzi 50 milioni come garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un atto dovuto quello del Comune di Milano di stanziare 50 milioni di euro in accantonamento per garantire la Fondazione Milano Cortina 2026 da eventuali perdite. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Milano, Andrea Mascaretti, commenta in una nota lo stanziamento di fondi di garanzia in vista dei giochi olimpici del 2026, elaborato ieri in commissione consiliare ed oggi approvato in consiglio. Fratelli d’Italia, spiega Mascaretti, ha sostenuto la delibera con un “voto responsabile”. “Però – aggiunge il consigliere - sia chiaro che ci aspettiamo che il Consiglio comunale sia costantemente aggiornato sugli investimenti previsti per la nostra città”. Inoltre – specifica il Capogruppo di FdI - vorremmo sapere quale mobilità questa Amministrazione intenda realizzare per la gestione dell'evento Olimpiadi invernali 2026. Se, come sembra, la maggioranza che governa Palazzo Marino imporrà la sua visione di città ciclopedonale, il turismo e il commercio perderanno un'altra importante opportunità".(Com)