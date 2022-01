Scuola: Costa, per chi ha concluso ciclo vaccinale deve essere sempre in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io ritengo che per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale la scuola deve essere sempre in presenza, io credo che sia giusto premiare chi si è reso disponibile alla vaccinazione. Sotto questo aspetto mi auguro che si proceda a una modifica anche per una questione di equità”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di “Radio 105”. “Dobbiamo dire - ha aggiunto - che per coloro che sono vaccinati la didattica è sempre in presenza perché può servire da stimolo per coloro che non si sono ancora vaccinati e così informeremo le regole che si applicano gli adulti anche ai meno adulti”.(Rin)