Covid: Costa, in corso discussione su riduzione quarantena

- “Io confido che già nei prossimi giorni, non escludo che già domani” si possa parlare delle misure di sicurezza a scuola in Consiglio dei Ministri. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di “Radio 105”. “Ci sono sul tavolo tutta una serie di modifiche, di riflessioni che prevedono la riduzione della quarantena perché i dati della variante ci dicono che è molto più contagiosa ma in tempi più rapidi e quindi è ragionevole passare da 10 a 7 giorni. E’ un tema sul quale stiamo discutendo”, ha concluso. (Rin)