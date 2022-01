Quirinale: Conte, con Salvini parlato di schemi politici, non di nomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello con Salvini è stato "un incontro come quello con altri leader politici, è un periodo in cui ci si confronta su temi di attualità" e si parla "ovviamente anche delle prospettive del Quirinale", ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti. "Non si parla di nomi, ma piuttosto di schemi politici" perché "c'è la consapevolezza di dover allargare lo spettro del confronto perché abbiamo bisogno di un presidente autorevole che sia rappresentativo quanto più possibile di un ampio schieramento delle forze che sono in Parlamento. Non possiamo quindi eleggere un presidente di parte", ha chiarito Conte per poi escludere si sia parlato di un rimpasto di governo: "Non siamo entrati in questi dettagli, abbiamo ragionato per grandi schemi politici". (Rin)