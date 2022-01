© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è una realtà editoriale che, anche e soprattutto nelle fasi della pandemia, è riuscita a trasmettere a pubblico, media e istituzioni dati corretti e precisi" Marco Vincenzi

Presidente del Consiglio regionale del Lazio

24 luglio 2021

- "Solidarietà al Ministro Andrea Orlando per le vili minacce ricevute. Nessuno fermerà il suo lavoro e il suo impegno". Così in una nota Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)