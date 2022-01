Covid: Costa, tamponi vanno fatti solo a sintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo fare una distinzione tra sintomatici e asintomatici. Io credo che i tamponi vadano fatti ai sintomatici. Fare tamponi tutti i giorni è come misurarsi la febbre tutte le mattine per vedere se uno ha la febbre, la febbre la si misura se si sta poco bene, se si ha qualche sintomo. Non dobbiamo fare per forza tamponi per andare alla ricerca di positivi, dobbiamo cambiare approccio”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ai microfoni di “Radio 105”. “Non dobbiamo fare per forza tamponi per andare alla ricerca di positivi, dobbiamo cambiare approccio. Questo vale per i bambini ma non solo”, ha aggiunto. (Rin)