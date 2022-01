Energia: Urso (Fd’I), contro caro bollette fatto poco, serve intervento strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Auspichiamo che il governo pensi e realizzi un provvedimento significativo” per scongiurare il caro bollette, anche perché quanto fatto fino ad ora “è troppo poco per salvaguardare il sistema produttivo e le famiglie dall'impatto devastante di bollette schizzate alle stelle, che potrebbe non diminuire ma anzi aumentare a breve. Serve un intervento più sostanziale e strutturale nei prossimi giorni”. Così il presidente del Copasir ed esponente di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, al live meeting organizzato da Formiche.net. (Rin)