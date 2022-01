Argentina: governo su debito Fmi, attuale programma non consente prosieguo programmi sociali (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Fmi riconosce, tra le altre cose, che il precedente governo avrebbe dovuto utilizzare le risorse per ristrutturare il debito in moneta estera, in modo da ridurre le ingenti necessità di finanziamento nel breve periodo e che avrebbe dovuto procedere a un controllo dei capitali per evitare la fuoriuscita di moneta dal Paese. "Il programma non ha soddisfatto i suoi obiettivi, nonostante le importanti modifiche alle politiche economiche", effettuate dal governo liberista di Macri, si legge nel documento. "L'aumento dei rimborsi, unito alla fuga dei capitali dei residenti ha esercitato una considerevole pressione sul tasso di cambio", accelerando "l'inflazione, il valore in pesos del debito pubblico" e riduce "le entrate reali, specialmente dei più poveri". In sintesi, il rapporto segnala che il programma messo a punto da Buenos Aires e l'Fmi "non è riuscito a soddisfare gli obiettivi di ripristinare fiducia" nella capacità di sostenere un equilibrio fiscale e di affrontare il debito estero, oltre che "nel propiziare la crescita economica". (Abu)