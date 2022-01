Quirinale: fonti Pd, non voteremo candidato centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Siccome “tutta l'ipotesi di assalto al Colle da parte del centrodestra è stata costruita sulla fake news che i numeri dessero loro un diritto di prelazione, noi ribadiamo l'indisponibilità a prestarci a questo gioco. Non voteremo un candidato di centrodestra. Voteremo un presidente super partes, come i numeri di questo Parlamento senza maggioranza impongono”. E’ quanto riferiscono fonti del Nazareno. "L’aspettativa che si sta creando per l'annuncio dell'endorsement di Berlusconi su nomi di centro destra a seguito della sua attesa rinuncia non è una questione che ci riguarda. Riguarda forse il centrodestra, non noi”, proseguono le stesse fonti. (Rin)