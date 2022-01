© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione dell'iniziativa Memorie d'Inciampo a Roma, promossa dall'associazione Arte in Memoria verranno apposte 3 pietre di inciampo davanti agli ingressi via Percoto 5 (ore 10 Enrico Mancini), via De Nobili (ore 10:45 Emma Di Porto), via Rubino 7 (ore 11:30 Fratelli Cinelli) e via Clelia 37 (ore 12 Gastone De Nicolò) che il Municipio Roma VIII ha fortemente promosso sostenendo la proposta di chi vuole mantenere viva la memoria nel nostro territorio. L’iniziativa ha inizio in via Percoto, 5 a Roma – Ore 10- Conferenza stampa del sindaco di Ferentino Antonio Pompeo con il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe sul progetto di ampliamento della 'Città dello sport' di Ferentino. Presso la sala consiliare del Comune di Ferentino - Ore 11:30 (Rer)