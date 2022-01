Grecia: ministro Sviluppo, crescita sopra il 5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Grecia crescerà oltre il 5 per cento nel 2022: questa la previsione arrivata dal ministro per lo Sviluppo e gli Investimenti greco, Adonis Georgiadis, che oggi ha partecipato alla prima riunione del Consiglio di amministrazione della Camera di commercio e industria di Atene nel 2022. Secondo un comunicato, il ministro ha delineato le iniziative di riforma del governo per rafforzare ulteriormente il clima degli investimenti e ha stimato che la crescita del Pil supererà il 5 per cento nel 2022. Il ministro ha inoltre osservato che le risorse finanziarie combinate che la Grecia avrà a sua disposizione da varie fonti quest'anno per cambiare il modello produttivo del Paese saranno le più alte di sempre. Georgiadis ha spiegato che queste risorse proverranno dal Recovery Fund, dai programmi Nsrf 2014-20 e 2021-27, dal programma di investimenti pubblici, nonché da investimenti privati tramite la legge sullo sviluppo. (Gra)