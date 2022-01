Ghana: polizia, esplosione avvenuta vicino a città mineraria di Bogoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione avvenuta in Ghana ha interessato una zona situata fra la città di Bogoso e il villaggio di Bawdie, nell'ovest del Paese. Lo ha precisato la polizia, senza confermare per il momento il numero di vittime. Come riferisce "Metro Tv", non è chiaro cosa abbia provocato l'esplosione, ma sembra che sia stato coinvolto un veicolo che trasportava sostanze chimiche esplosive. La polizia del Ghana ha emesso un "avviso pubblico di emergenza". Le immagini pubblicate sui social media mostrano corpi mutilati e residenti che chiedono aiuto, ma la polizia non ha fornito ulteriori dettagli. Non si conosce ancora il bilancio di eventuali vittime e feriti che tuttavia rischia di essere alto. (Res)