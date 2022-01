Venezuela: record assoluto di contagi, Maduro chiama la popolazione a proteggersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela ha toccato ieri il record quotidiano di nuovi contagi da Covid , 2.328, superando i 2.090 registrati martedì. Numeri che confermano una tendenza alla crescita legata in gran parte alla diffusione della variante Omicron. "Siamo passati da cinque a venti casi per centomila abitanti", ha riconosciuto il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un discorso rilasciato a "Venezolana de Television". Il capo dello Stato ha pronosticato una curva ascendente dei contagi da qui alla fine del mese, invitando la popolazione ad adottare tutte le precauzioni del caso. (segue) (Vec)