Venezuela: record assoluto di contagi, Maduro chiama la popolazione a proteggersi (2)

- Maduro ha detto di voler mantenere "il Paese così come sta, aperto, al lavoro, con la scuola in presenza", ha detto Maduro, che ha più volte rivendicato la necessità di non interrompere la ripresa economica: per la prima volta dal suo arrivo al potere, nel 2013, il Paese caraibico si appresta a chiudere l'anno con una crescita del Prodotto interno lordo (Pil). Il capo dello Stato ha per il momento scartato l'ipotesi di nuovi isolamenti, esortando la cittadinanza a mantenere "la disciplina e a proteggersi". (segue) (Vec)