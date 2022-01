Puglia: Barone, solidarietà a Rignanese, no alla mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo la mia solidarietà all'assessore al Bilancio di Monte Sant'Angelo Generoso Rignanese, la cui auto è stata distrutta nella notte da un incendio. Purtroppo non è la prima intimidazione subita dall'assessore, che sono sicura porterà avanti il suo impegno per la città con la stessa determinazione di sempre". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare, Rosa Barone: "Purtroppo anche il sindaco Pierpaolo D'Arienzo ha subito in questi anni numerosi atti intimidatori, per questo l'attenzione dello Stato per questo territorio deve essere massima. La visita della ministra Lamorgese lunedì a Foggia, lo spostamento da Bari dei magistrati che seguono reati di mafia nella provincia e l'arrivo di 50 agenti sono delle prime risposte importanti per contrastare la criminalità, ma non bastano. Bisogna continuare a tenere alta l'attenzione sulla Capitanata e servono risposte strutturate. L'intera comunità che è fatta di persone perbene deve reagire e dire no alla mafia. Dobbiamo fare rete intorno all'amministrazione comunale, che è più forte di questi vili attentati".(Ren)