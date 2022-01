Piemonte: 200 milioni da Pnrr per l'economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potrebbero essere circa 200 i milioni di euro che la Regione Piemonte potrebbe ricevere dai fondi Pnrr per lo sviluppo dell'economia circolare. Lo ha annunciato oggi l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati in Commissione regionale. Saranno tre le linee d’intervento: il miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per un importo di 600 mila euro, l'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata per 450 mila euro, l'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti a uso personale per altri 450 mila euro.(Rpi)