Trasporto aereo: Uiltrasporti, procedure licenziamento Danish Air Transport ancora attive, nostro interesse verso lavoratori

- Uiltrasporti “apprende con piacere dall'assessore Falcone l'intenzione della Regione Sicilia di prorogare l'attuale affidamento del servizio di collegamento aereo con le isole minori alla compagnia Danish Air Transport, ma la nostra preoccupazione è rivolta alle lavoratrici e ai lavoratori interessati dalla dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo e messa in mobilità inviata dalla compagnia danese lo scorso 11 gennaio”. Lo affermano in una nota congiunta il segretario generale, Carlo Tarlazzi, e il segretario nazionale Ivan Viglietti, commentando le parole dell'assessore alle Infrastrutture della Regione, Marco Falcone, in merito alle procedure di licenziamento avviate dalla compagnia Danish Air Transport. “L'attuale procedura, nonostante le previsioni dell'assessore Falcone, risulta ancora attiva e fino a quando non verrà ritirata noi continueremo a difendere i lavoratori e le lavoratrici che stanno vivendo un momento di grande incertezza e apprensione per il futuro”, hanno detto. (Com)