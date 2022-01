Ucraina: Banca nazionale alza tasso di riferimento al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ucraina (Nbu) ha deciso di aumentare il tasso di riferimento al 10 per cento. Lo ha affermato oggi il governatore della Nbu, Kyrylo Shevchenko, nel corso di un briefing con la stampa. "Il consiglio della Banca nazionale ucraina ha deciso di aumentare il tasso di interesse principale al 10 per cento", ha affermato Shevchenko. A dicembre 2021, la Nbu aveva alzato il tasso di riferimento al 9 per cento. (Rum)