Lombardia: via libera in Commissione attività produttive a piano annuale promozione turistica

- Approvato a maggioranza in Commissione attività produttive, presieduta da Gianmarco Senna (Lega), il Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività (relatore Andrea Monti, Lega), che ha l'obiettivo di supportare la ripresa e sostenere il comparto turistico dei territori lombardi. Il nuovo piano punta a valorizzare attività sempre più sostenibili capaci di valorizzare le bellezze naturali, paesaggistiche e storico-artistiche comprese quelle outdoor ed enogastronomiche. Governance e programmazione strategica, riqualificazione e riorganizzazione dell'offerta turistica, valorizzazione e innovazione dei prodotti turistici e dell'attrattività dei territori, posizionamento della meta regionale lombarda sui mercati nazionali ed esteri sono i quattro ambiti in cui si muove il Piano. Nella seduta di oggi sono state approvate anche alcune osservazioni presentate da Silvia Scurati (Lega) che puntano a valorizzare l'offerta turistica legata alle città d'arte, a promuovere le iniziative culturali e storiche dei territori della Lombardia oltre a incentivare il turismo enogastronomico; si sollecitano inoltre azioni volte a favorire la messa in rete dei vari gestori di B&B e nuove iniziative, in collaborazione con le amministrazioni comunali, per incrementare la mobilità dolce tramite percorsi ad hoc volti alla riscoperta del territorio. "Quelle approvate – ha detto Scurati - sono integrazioni per chiedere alla Regione specifiche azioni, da inserire negli ambiti strategici prioritari del nuovo Piano Turismo 2022, con l'obiettivo di valorizzare e innovare i prodotti turistici e l'attrattività dei territori ma anche per favorire la riorganizzazione dell'intero settore". "In un periodo nel quale stiamo ancora combattendo contro la pandemia sono fondamentali misure che permettano di incentivare la ripresa e sostenere l'immagine della nostra Regione consolidando la presenza della Lombardia sui mercati" ha sottolineato il Presidente della Commissione Gianmarco Senna. Soddisfazione è stata infine espressa anche dal relatore Andrea Monti per l'annuncio fatto in Commissione dalla Direzione Generale dell'Assessorato in relazione alla revisione e all'aggiornamento che a breve interesseranno la legge regionale 27 sul turismo. (Com)