Roma: incidente stradale sulla Tiberina, muore 74enne

- Un uomo di 74 anni è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto su via Tiberina, altezza civico 391 direzione Roma, zona Borgo Sant'Isidoro. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale XV gruppo Cassia. Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti un’auto Jeep Renegade, condotta da un uomo di 78 anni, per cause in corso di approfondimento, ha colpito la persona che, scesa dal proprio veicolo, si trovava a bordo strada. L’investito è deceduto sul colpo. Il conducente della Jeep si è subito fermato e allertato i soccorsi. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso le indagini da parte della polizia locale, che ha provveduto al sequestro di entrambi i veicoli. (Rer)