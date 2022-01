Milano: Zanella (Lega), Sala si sveglia in ritardo e apre gli occhi su Lamorgese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da tempo immemore la Lega denuncia l'allarme sicurezza a Milano. Baby gang, aggressioni, stupri sono ormai tristemente all'ordine del giorno. Il sindaco Sala, dopo aver ostinatamente negato il problema, ora si sveglia e, venendo sulle nostre posizioni, apre gli occhi sulla insufficienza delle forze messe in campo da Lamorgese, e in ultima analisi sull'inadeguatezza del ministro stesso che come lui ha sempre sottovalutato il problema”. Lo dichiara in una nota la deputata milanese della Lega Federica Zanella. “Che sia per alleggerire il suo carico di responsabilità o meno - prosegue -, ci compiacciamo che finalmente la sua richiesta di risorse e uomini si unisca alla nostra. Meglio tardi che mai. La sinistra, che per anni aveva bollato 'la percezione di insicurezza' dei milanesi come uno slogan, ora si trova a doversi contraddire e a chiedere di 'militarizzare' la città".(Com)