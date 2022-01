Albania-Turchia: premier Rama su organizzazione Feto, "non dobbiamo nulla a Erdogan"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei rapporti di amicizia e fratellanza non c'è spazio per i debiti: così il premier albanese, Edi Rama, ha respinto quello che l'emittente "Euro News Albania" definisce "l'ultimatum" fatto all'Albania dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan riguardo il Movimento Feto dell'ex imam Fetullah Gulen. "Non dobbiamo nulla a Erdogan o alla Turchia", ha affermato Rama secondo cui per lo stesso principio nemmeno Erdogan e la Turchia devono qualcosa all'Albania. Nelle scorse ore, inoltre, Rama ha anche dovuto rispondere ad alcune critiche emerse per aver ricevuto Erdogan in visita a Tirana il 17 gennaio, ovvero nell'anniversario dei 554 anni dalla morte di Skanderbeg, l'eroe nazionale albanese che lottò contro la dominazione ottomana. Secondo quanto affermato dal premier Rama, la visita di Erdogan in Albania si è svolta il 17 gennaio solo "per una coincidenza" ed è molto grave speculare su questi rapporti. La sua visita - ha detto Rama - non ha nulla a che fare con l'assedio di Kruja e con l'occupazione ottomana, dopo che la Turchia ha firmato "l'accordo sull'amicizia eterna" con l'Albania 100 anni fa. (segue) (Alt)