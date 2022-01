Albania-Turchia: premier Rama su organizzazione Feto, "non dobbiamo nulla a Erdogan" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che l'organizzazione Feto dell'ex imam Fetullah Gulen "ancora trovi spazio in Albania addolora il popolo turco", ha detto il presidente turco Erdogan, nella conferenza stampa congiunta di lunedì a Tirana insieme al premier albanese Rama. "Questa organizzazione terroristica ha tentato di fare un colpo di stato fallito contro la nostra democrazia", ha sottolineato Erdogan parlando di una "grande minaccia" non solo contro la Turchia ma contro ogni Paese in cui Feto è presente. "Il fatto che Feto sia in grado di trovare uno spazio d'azione in un Paese amico e fraterno come l'Albania addolora profondamente i nostri cittadini", ha dichiarato Erdogan. (Alt)