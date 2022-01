Lega araba: rimandato il vertice previsto in Algeria a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega araba ha deciso di posticipare il vertice previsto a marzo ad Algeri e sono in corso trattative per fissare una data definitiva. Il vicesegretario generale della Lega degli Stati arabi, Houssam Zaki, che ha iniziato una visita ad Algeri, ha indicato che il summit si terrà dopo aprile, che quest’anno coincide con il mese sacro del Ramadan. La data esatta del vertice potrebbe essere concordata nella riunione dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell’organizzazione araba, che si svolgerà il 9 marzo 2022. Secondo il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, il vertice si terrà la prossima estate, probabilmente a giugno. Fonti di “Agenzia Nova” riferiscono che il Marocco non intende partecipare al summit a causa delle forti tensioni con Algeri. Una situazione che l’Egitto starebbe cercando di risolvere con una mediazione. Un altro dossier spinoso riguarda il possibile reintegro della Siria, circostanza a cui si oppongono alcuni Paesi legati in particolare alla Fratellanza musulmana. (Ala)