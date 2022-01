Torino: all'ospedale Molinette trapiantato per la prima volta fegato tra positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta è stato trapiantato con successo un fegato tra due positivi al Covid. L'operazione è stata fatta all'ospedale Mollette dall'equipe del professor Renato Romagnoli. Il fegato è stato donato da un uomo di 47 anni deceduto per cause cerebrovascolari che è risultato positivo al Covid. Mentre il ricevente è stato un 56enne affetto da cirrosi complicata da una neoplasia epatica primitiva. L'uomo, vaccinato con 3 dosi, è risultato positivo al Covid. Ma nonostante questo, dopo un'attenta riflessione, l'equipe ha deciso di procedere ugualmente con il trapianto, visto che il ricevente era comunque completamente asintomatico. L'operazione, che ha avuto successo, è durata 7 ore. (Rpi)