Lavoro: M5s, nel 2021 115.294 assunzioni in più tra giovani grazie misure governo Conte II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori e le senatrici del Movimento cinque stelle della commissione Lavoro di palazzo Madama osservano che "i dati dell'Osservatorio sul precariato dell'Inps certificano un aumento degli occupati nei primi dieci mesi del 2021, quale effetto degli strumenti messi in campo dal governo Conte II e dal ministro Catalfo, a partire da marzo 2020, per aiutare imprese e lavoratori a contrastare gli effetti della crisi innescata dalla pandemia. Se, nell'anno appena trascorso, si è registrata una tenuta dell'occupazione, si deve certamente al pacchetto di misure sul lavoro messe in campo dal M5s". Gli esponenti del M5s aggiungono in una nota: "Dal blocco dei licenziamenti all'introduzione di sgravi contributivi triennali, pari a 6 mila euro all'anno, per l'inserimento di giovani fino a 36 anni, che hanno spinto e stimolato le aziende ad assumere (+ 71.380 assunzioni tra i giovani) e sostenuto il lavoro stabile, agevolando le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine (+43.914), con un balzo del 65 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". I parlamentari pentastellati concludono: "Questo risultato è stato raggiunto grazie alle politiche di sostegno all'occupazione e di contrasto alla precarietà volute dal Movimento cinque stelle. E' su questa strada che occorre proseguire per assicurare opportunità di lavoro stabile alle nuove generazioni". (Com)