Energia: a Dubai vertice compagnie elettricità di Egitto, Giordania e Paesi del Golfo

- L’Autorità per l’interconnessione elettrica dei Paesi del Golfo, la Compagnia di trasmissione elettrica egiziana (Eetc – Egyptian Electricity Trasmission Company) e la Compagnia nazionale giordana per l'elettricità (Nepco) hanno tenuto un vertice a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per discutere del progetto di interconnessione elettrica. Lo rende noto l’agenzia di stampa egiziana “Mena”. I Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, l'Egitto e la Giordania hanno condotto alcuni studi tecnici ed economici ed analizzato questioni organizzative e strutturali per l’istituzione e il funzionamento della trasmissione elettrica. Secondo l’agenzia di stampa saudita “Spa”, i Paesi del Golfo vogliono creare un collegamento elettrico con Giordania ed Egitto per raggiungere il continente africano ed europeo.(Cae)