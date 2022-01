Energia: governo britannico non concede permesso per interconnettore tra Inghilterra e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico non ha concesso il permesso per un collegamento elettrico da 1,2 miliardi di sterline (1,4 miliardi di euro) tra l'Inghilterra e la Francia, che sarebbe stato effettuato dalla compagnia Aquind Ltd. Come riporta l'emittente "Bbc", il piano consisteva nell'utilizzare il sottosuolo di Portsmouth nell'Hampshire, per porre i cavi diretti fino alla Normandia. Tuttavia, con una nota di governo, il ministro per gli Affari economici britannico, Kwasi Kwarteng, ha comunicato il rifiuto al consenso per lo sviluppo dell'opera. Kwarteng aggiunge che "alternative più appropriate al percorso proposto" sono pienamente considerate ma che la proposta originaria non era abbastanza soddisfacente. Secondo le stime di Aquind, l'interconnettore previsto di 2 gigawatt, poteva fornire fino al 5 per cento del fabbisogno energetico del Regno Unito. (Rel)