- Verrà sciolta stasera al Tg1 anche l'incognita sulle cover che i cantanti in gara al 72° Festival di Sanremo proporranno nella serata di venerdì 4 febbraio. A comunicarli sarà il direttore artistico, Amadeus, intervenendo durante l'edizione delle 20 condotta da Elisa Anzaldo. E' quanto si legge in una nota della Rai. (Com)