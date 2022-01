Roma: assessore Scuola, sgombero di Casapound buona notizia per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buona notizia per Roma lo sgombero di Casapound. Lo scrive su Facebook Claudia Pratelli, assessora alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale. "Nun ce sta bene che no", "diceva Simone di Torre Maura, sfidando proprio Casapound e chi soffia sul fuoco della povertà, chi prova a cavalcare le disuguaglianze, chi agisce sulle difficoltà dei ragazzi e delle ragazze della nostra città per riversare l'odio sempre verso la parte più debole, quella del più povero e del più emarginato - ricorda l'assessore -. Basterebbe questo per dire che lo sgombero della sede di CasaPound di questa mattina è stata una buona notizia per la città. Perché non è solo la violenza messa in campo oggi, ma quella perpetrata quotidianamente sul piano materiale, culturale e quello educativo che vogliamo e dobbiamo respingere", conclude.(Com)