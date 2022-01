Francia: presidente Consiglio esecutivo Corsica, da Parigi vogliamo gesti per uscire da blocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio esecutivo della Corsica, l'autonomista Gilles Simeoni, si aspetta da Parigi gesti che permetterebbero di "uscire dalla logica di blocco politico e di mutua incomprensione che ha prevalso" dall'elezione del presidente Emmanuel Macron. "Oggi tutte le condizioni sono riunite affinché si costruiscano insieme nel dialogo e nel rispetto reciproco una soluzione politica globale, una cammino condiviso, per uscire da una logica di conflitto che dura da mezzo secolo", ha detto Simeoni in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde". "Capiamo le contingenze – ha continuato l'autonomista – ma questo non deve sottrarci alla necessità di regolare la questione corsa". "L'autonomia non è l'alfa e l'omega della soluzione dei problemi", ha aggiunto il presidente del Consiglio esecutivo corso. L'autonomia è "la declinazione istituzionale di una dinamica di insieme da creare", ha poi aggiunto Simeoni.(Frp)