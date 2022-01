Energia: Argentina, a dicembre record di produzione di petrolio e gas grazie a non convenzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla scia della forte espansione del non convenzionale il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, aveva annunciato a novembre la decisione del governo di procedere alla chiamata a una gara d'appalto per la costruzione del primo tratto del gasdotto che unirà inizialmente la zona del bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta, nel sud del Paese, con la provincia di Buenos Aires. Il progetto, si legge in una nota ufficiale, potrà contare con uno stanziamento iniziale di un miliardo di dollari nella legge di Bilancio 2022. Secondo le previsioni del governo il gasdotto porterà ad un incremento della capacità di trasporto della rete fino a 24 milioni di metri cubi al giorno e genererà un risparmio di 1,465 miliardi di dollari sulle importazioni di Gnl e Gas Oil. La prima fase del progetto del gasdotto denominato Nestor Kirchner comprende i lavori di costruzione tra le località di Tratayen e Salliqueló e tra Mercedes e Cardales, così come opere di ampliamento del gasdotto Neuba II, la costruzione delle sezioni finali dei gasdotti Amba Sud e Nord, lo storno del Gasdotto Nord nelle sue fasi I e II, e l'ampliamento del Gasdotto Central West. (segue) (Abu)