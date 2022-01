Energia: Argentina, a dicembre record di produzione di petrolio e gas grazie a non convenzionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto anche la Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf) ha manifestato il suo interesse nel finanziamento di infrastrutture di trasporto del gas e del petrolio prodotti nel bacino patagonico di Vaca Muerta. "Dobbiamo pensare insieme al governo come sarà il trasporto da Vaca Muerta, se per esempio con un gasdotto fino al Brasile, o una ferrovia da Vaca Muerta al porto di Bahia Blanca", aveva affermato a marzo il rappresentante del Caf in Argentina, Santiago Rojas, che ha ribadito che l'istituzione "è impegnata ad appoggiare l'Argentina". Rojas ha quindi precisato che la concessione dei crediti non è in relazione con il risultato della ristrutturazione del debito estero che lo stato argentino sta portando avanti con creditori istituzionali e privati. "Abbiamo fiducia nell'Argentina, abbiamo un piano di intervento per progetti di investimento a favore dei cittadini", ha detto. (segue) (Abu)