- "Esprimiamo, a nome del M5s, vicinanza e solidarietà al ministro Andrea Orlando per le minacce ricevute, auspicando che sulla vicenda venga fatta presto chiarezza". Lo affermano, in una nota, i senatori e le senatrici del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro di palazzo Madama. (Com)