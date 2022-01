Sardegna: vaccinato contro Covid quasi l'81 per cento dei sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In oltre un anno dall'avvio della campagna i sardi hanno dato un forte segnale nella lotta al virus, attraverso la propria adesione", dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Se siamo riusciti a raggiungere questi livelli lo dobbiamo soprattutto alla risposta che il nostro sistema sanitario è stato in grado di dare, con il coinvolgimento di tutto il territorio, e al grande lavoro degli operatori sanitari e ai volontari in prima linea negli hub e nei punti di vaccinazione". Sul piano del quadro epidemiologico il rapporto settimanale della Fondazione Gimbe evidenzia un lieve calo nella variazione percentuale (-1,5 per cento) dei nuovi casi di positività al Covid rilevati rispetto alla settimana precedente. "Il quadro epidemiologico - concludono l'assessore e il presidente - è seguito con la massima attenzione. La battaglia contro il virus è ancora aperta e servirà ancora il massimo impegno e responsabilità da parte di tutti". (Rsc)