Speciale infrastrutture: fonti stampa, Acs mette in vendita partecipazione autostrada A7 in Germania

- L'azienda di costruzioni spagnola Acs, attraverso la sua filiale tedesca Hochtief, ha messo in vendita il 49 per cento della sua partecipazione nell'autostrada A7 tra Amburgo e Neumunster, in Germania. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Acs ha già iniziato a sondare i potenziali acquirenti, tra i quali gruppi di infrastrutture e fondi d'investimento. Hochtief si era aggiudicata nel 2014 in consorzio con il fondo olandese Dif Capital Partners e Kemma il progetto di ampliare a sei corsie un tratto di 65 chilometri dell'autostrada A7 tra Amburgo e Bordesholm e di gestire e mantenere il tratto di 59 chilometri a ovest di Amburgo e a nord di Neumunster per 30 anni. Il gruppo tedesco detiene una partecipazione del 49 per cento nel concessionario che gestisce il bene, Via Solution Nord, mentre Dif detiene il 41 per cento e Kemma il 10 per cento. Hochtief avrebbe già sondato Abertis tra i potenziali investitori ma l'azienda spagnola non sarebbe al momento interessata. Hochtief mette sul mercato la A7 solo pochi mesi dopo aver chiuso la vendita della sua quota del 50 per cento nell'autostrada Presidio Parkway, in California, al fondo britannico Aberdeen Infrastructure. Negli ultimi anni, attraverso la filiale tedesca ed Iridium, Acs ha venduto altri beni in concessione, tra i quali sei autostrade in Spagna, la I-595 Express in Florida (Stati Uniti), la tangenziale di Edmonton in Canada e la A8 in Germania. (Spm)